Catherine Fulop, la mamma di Oriana Sabatini - da un anno compagna di Paulo Dybala - ha parlato ai microfoni di un'emittente radiofonica argentina del rapporto che la lega al "genero". Un legame non certo di ferro, come si evince senza mezze misure dalle parole della donna, che non le manda proprio a dire a Dybala: "​Gli dico che lo odio e lui risponde che si sta prendendo cura di lei. Hanno compiuto da poco un anno e, sinceramente, all'inizio volevo uccidermi. Di punto in bianco, non l’ho vista per quasi quattro mesi, troppo tempo. È stata una fase pesante".



Parole al vetriolo, alle quali ha poi aggiunto la sua in merito al bacio saffico che ha coinvolto la figlia Oriana con un'altra cantante: "​Mi è piaciuto vedere Oriana baciare un'altra donna, ​L'ho trovata una cosa bellissima. Non sono rimasta affatto stupita. Mi piace che si senta libera di poter fare qualsiasi cosa. Tutto quello che ho detto è stato che belle, wow… Potrei innamorarmi di una donna. Sono sicura che avrei potuto avere una relazione con una donna".





