Fino a qualche giorno fa sembrava tutto fatto: il grande "tradimento" pronto per essere consumato, Paulo Dybala all'Inter dopo il mancato rinnovo alla Juventus, salutata tra le lacrime. Dopo la dolorosa separazione ecco i primi ammiccamenti, i contatti, poi il primo incontro. E da più parti, il responso: Paulo e l'Inter sono vicinissimi, mancano soltanto pochi dettagli sull'ingaggio e le commissioni da corrispondere ad Antun. Poi però, i giorni sono passati e la fumata bianca non è arrivata, con l'Inter impegnata a riportare Lukaku in nerazzurro. "Lukaku ha occupato una casella e al momento la situazione con Dybala è in stand-by", come riferito anche da Sky Sport.



Così Paulo rischia di restare con il cerino in mano, anche grazie al contributo del suo agente, che non chiude con i nerazzurri e rischia di compromettere anche le altre trattative. Tanto che, fronte Inter, sarebbe previsto un altro incontro con l'entourage della Joya, ma senza Antun. Alternative? Il Corriere della sera rilancia con due piste italiane, Milan e Roma, mentre opzioni all'estero (Atletico Madrid e Tottenham su tutte) non sono mai state davvero reali. Ma a un mese dall'addio alla Juve, Paulo si aspettava certo di essere già "sistemato". Invece l'estate, che per ora trascorre ancora in vacanza, rischia di allungarsi.