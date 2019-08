Paulo Dybala vive giorni di attesa. Lo raccontano tranquillo, sereno seppur irritato dall'esclusione di Parma che non gli è piaciuta, fa parte del gioco; eppure la Juventus aspetta proprio come l'argentino di capire se potrà sbloccarsi definitivamente l'operazione Neymar-Barcellona o meno. Il Real si è tirato indietro, resta in piedi solo la pista Barça e diventa determinante perché la dirigenza bianconera entro domenica attende segnali dal Paris Saint-Germain.



LA MONETA DELL'INTER - A Parigi Leonardo ha preso tempo, deve attendere di capire l'esito della trattativa Neymar; mentre la Juve ha già fatto sapere che non scende sotto i 70/75 milioni di valutazione per la Joya, una vera trattativa tra i due club deve ancora partire. E intanto Fabio Paratici mantiene decisamente fredda l'ipotesi suggestiva dello scambio con Mauro Icardi in rotta con l'Inter: la volontà di questa operazione è sempre stata dei nerazzurri, la Juve risponde ancora alle sue condizioni, ovvero visto che l'Inter non fa alcuno sconto per Icardi anzi pretenderebbe almeno 70 milioni dai bianconeri anche in caso di trattativa in extremis lunedì, Paratici non intende cedere per Dybala in nerazzurro, un veto posto a giugno e sempre confermato. L'Inter mantiene la linea dura sul prezzo di Mauro con la Juve, la Juve mantiene la linea dura sullo scambio da non fare. Stessa moneta, il PSG può approfittarne ma passa tutto da Neymar.



Di Fabrizio Romano per Calciomercato.com.