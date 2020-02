L'avventura di Paulo Dybala alla Juventus ha rischiato, la scorsa estate, di prendere una piega tanto brutta, da far credere che fosse proprio finita. Invece, un po' grazie a Maurizio Sarri, ma un po' anche grazie ai problemi sui diritti d'immagine che ne hanno frenato il trasferimento in Premier, Dybala non solo è rimasto, ma ha fatto vedere sprazzi dei suoi momenti migliori, non di certo quelli visti lo scorso anno. Insomma, dal gol all'Atletico alla magistrale partita fatta contro la Roma, sono tanti i momenti in cui Dybala non solo ha fatto felici i suoi tifosi, ma ha addirittura spinto la società a programmare di tutta fretta un rinnovo contrattuale, con l'attuale accordo in scadenza nel 2022.



MISTER 10 MILIONI - Secondo Tuttosport, nei mesi scorsi sono stati frequenti i contatti con Jorge Antun, la persona che cura gli interessi di Dybala, e l'idea è di vedersi a marzo - dopo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League - per iniziare a impostare il possibile rinnovo del contratto che scade nel 2022 fino a giugno 2025. Con un ulteriore adeguamento al rialzo dell'ingaggio: oggi il numero 10 percepisce 7 milioni di euro a stagione e la sua richiesta potrebbe avvicinarsi ai 10. L'offerta ufficiale ancora non è arrivata, ma le due parti sono al lavoro per trovare una soluzione per costruire un futuro comune in bianconero.