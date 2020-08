10









Blindare Dybala. La giornata di ieri sembra essere andata verso questa direzione: non più i "soliti dubbi" dettati dalla necessità economica, ma tenersi stretto il talento. Tuttosport non si 'fida' e parla di 'via di mezzo'. Ossia? La volontà di non svendere - mai 's' fu più importante - l'attaccante argentino. Dunque, resiste la possibilità che - davanti a un'offerta ritenuta irrinunciabile - la Joya possa essere sacrificata. LO SCAMBIO - Resta in vigore la strada dello scambio, occhio sempre allo United (con cui si è parlato di Douglas Costa e Bernardeschi, ma non solo). I contatti tra la Juventus e Antùn, agente dell'argentino, non si sono mai interrotti: seppur a distanza siderale (il procuratore è in Argentina) si continua a parlare del rinnovo di contratto. Alcuni top club si sono fatti sotto, e agiranno davvero nel caso in cui ci fosse una fumata nera.