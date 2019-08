Tutta la voglia di rimanere s'infrange su un indizio che non è passato inosservato al mondo dei social. Sì, parliamo di Dybala. E della Juve. Sempre più lontani, anche nelle scelte. Nella giornata di ieri, la Joya ha pubblicato una foto sponsorizzata da EASports, casa produttrice del famosissimo videogioco Fifa, che tra i testimonial per l'edizione del 2020 ha scelto proprio l'argentino. Dove nasce il problema? Nel tempismo e negli affari della Juventus, che ha invece siglato un patto esclusivo con il diretto competitor, ossia Pes. INDIZIO? - Tutto fa brodo, in tempi di mercato. Ma il brodo rischia di colare ai margini, gli stessi dove si trova al momento Dybala rispetto al progetto che ha in mente Maurizio Sarri. E allora, una foto basta per scatenare i tifosi, sempre più vicini al giocatore. Oltre diecimila commenti e un hashtag diventato bandiera della lotta per la permanenza della Joya. #Dybalanonsitocca, scrivono: intanto, l'ha preso Fifa. E chissà se continuerà nel Piemonte Calcio...