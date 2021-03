Una foto con mamma e la sua. Ecco di nuovo il sorriso sul volto di Paulo, che festeggia con le sue donne la giornata internazionale dedicata proprio all'universo femminile. Il dieci bianconero scrive così sulla sua pagina Instagram: "Non è soltanto oggi ma le celebro ogni giorno e le accompagno nella lotta a favore dei loro diritti per l'uguaglianza". Un bel messaggio, non c'è che dire. In attesa di ritornare in campo.