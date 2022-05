"Personalmente penso che rimarrà in Europa". Così Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, ha parlato del futuro dell'attaccante argentino, ormai prossimo a lasciare la Juve che ha deciso di non rinnovargli il contratto. "Mio padre vorrebbe tanto portarlo al River Plate, ne parlano ogni settimana. Non so cosa gli risponde Paulo (ride, ndr.). Boca Juniors? Guarda, prima di farlo andare al Boca... Mio padre brucia Troia", ha sostenuto la ragazza, famosissima in patria come attrice, cantante e modella, nel corso della trasmissione di Urbana Play "Perros de la calle".

Un indizio di mercato, dunque, in un momento in cui la prossima destinazione della Joya resta ancora un mistero. Come riportato da Calciomercato.com, infatti, ad oggi non risulta che sul tavolo del suo agente Jorge Antun siano arrivate offerte concrete, seppur qualche sondaggio per lui ci sia stato: tra i primi interessamenti anche quello di Beppe Marotta per l'Inter, che tuttavia, per quanto sia un vecchio estimatore del classe 1993, è consapevole delle difficoltà insite nell'affare, per cui sarebbe necessaria almeno una cessione eccellente nell'attacco nerazzurro e, contestualmente, un sacrificio economico sull'ingaggio da parte dello stesso giocatore.

All'estero, intanto, tra i club alla finestra c'è l'Atletico Madrid, che in estate potrebbe dover fare i conti con la partenza di Luis Suarez. Occhi aperti anche in Premier League, dal Newcastle con il suo smisurato potenziale economico fino a Tottenham, Arsenal e Manchester United, tutti pronti ad entrare nella corsa per un parametro zero che, adesso, fa gola a tanti.