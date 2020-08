1









Brutte notizie in casa Dybala. La famiglia della sua fidanzata, Oriana Sabatini, è risultata positiva al coronavirus, in particolare la madre Catherine Fulop, il padre Osvaldo e la sorella Tiziana. Una notizia dolorosa per la ragazza, che ha affrontato in prima persona le paure della pandemia che continua ad affliggere il mondo intero. Dybala e Oriana infatti hanno entrambi superato il Covid-19 ormai quasi quattro mesi fa, ma solo dopo un lungo periodo di malattia, che per il 10 della Juventus è durato ben un mese e mezzo.