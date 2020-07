Tutti i dubbi di Sarri. Dalla testa alla difesa, dalla condizione fisica a Dybala: tra sette giorni, il 7 agosto, la sua Juventus si giocherà una parte fondamentale della stagione (forse, MS anche la panchina: leggi qui ). E gli ultimi numeri in difesa non hanno aiutato. Alla Continassa, come racconta La Gazzetta dello Sport, ieri l'umore era particolarmente spento: