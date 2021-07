La Juventus ha cambiato la propria linea di pensiero e per Paulooggi la priorità resta quella di rinnovare il contratto in scadenza 30 giugno 2022. Non solo per blindare il giocatore, ma anche per evitare, fra 6 mesi di perderlo a parametro zero. Questa la linea che filtra dalla Continassa, con Dybala pronto a tornare a Torino per incontrarsi con la dirigenza bianconera. Come riferisce Sky Sport, Dybala ha già avuto contatti con Cherubini, in filo diretto con Allegri.