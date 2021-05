Ci sono le motivazioni mancanti, c'è un'alchimia non trovata, ma soprattutto ci sono le tante, troppe, occasioni sciupate e le vittorie mandate all'aria per i propri errori. Perché, va detto, la Juve in poche occasioni è stata dominata, ma ha invece sempre regalato. Una costante: gol, vantaggi, pareggi, vittorie. Un po' di tutto nel catalogo del errori con tante firme diverse. Anche con quella di Pirlo. No, non per quelle motivazioni che mancano, perché se la Juve è composta da campioni veri è normale che quelle le cerchino prima di tutti dentro se stessi, ma per gli errori che si devono davvero imputare a un allenatore: scelte e cambi.Escluso dal 1' viste le ultime non stupende apparizioni (già sostituito al 45esimo con la Fiorentina e quando la Juve era sotto con l'Udinese), ha guardato la quasi totalità della sfida con il Milan dalla panchina. Stava entrando a 15' dalla fine sull'1-0, poi è arrivato il raddoppio di Rebic. E il suo ingresso è stato vano, nonostante in 10' abbia fatto più di tutta la Juve. Anche senza il raddoppio rossonero sarebbe entrato con almeno 15/20' di ritardo e questa è una colpa. In una gara in cui la Juve non riesce ad avvinarsi all'area, ad essere pericolosa, a creare superiorità, chi se non lui per rompere gli schemi? E invece niente, solo tanta panchina. In una situazione drammatica, poi, sarebbe servito un azzardo: dentro subito, anche con Morata e Cristiano Ronaldo, perché la sconfitta di misura o il pareggio non sarebbero serviti a nulla.- L'altra scelta sbagliata ha due nomi precisi: Rabiot e Bentancur, schierati ancora una volta insieme. Ci sono loro due dietro gran parte dei problemi della Juve nel gioco e nel fare filtro, nell'essere un centrocampo da top club. Avrebbero i mezzi tecnici e atletici per fare bene, ma mancano personalità e altre doti. E soprattutto insieme non funzionano proprio.