L'Udinese è una delle vittime preferite di Paulo Dybala in Serie A. L'attaccante bianconero ha già segnato sette gol in carriera ai friulani, sei dei quali con la maglia della Juventus. La Joya ha segnato lo stesso numero di gol solo contro Milan e Lazio mentre un gradino sotto ci sono Bologna e Sampdoria contro cui Dybala è andato in gol sei volte. Mercoledì, tra l'altro, i bianconeri sfidano proprio la Sampdoria al Ferraris.