Paulo Dybala all'Inter? Un affare che non convince la Juve e la Joya. Il numero 10 bianconero, infatti, vorrebbe rimanere a Torino, nonostante la dirigenza sia pronta a valutare lo offerte che arriveranno per il suo cartellino. Come scrive Repubblica però: “L’Inter sta lavorando da mesi allo scambio alla pari con Dybala, per assecondare Icardi e non rimetterci (anzi). La Juve sarebbe favorevole: il problema è Dybala. Al ds juventino Paratici, in un colloquio a fine stagione, l’argentino ha detto di voler restare a Torino: l’Inter non gli è stata prospettata ufficialmente e quindi non ha mai detto no. Ma ad oggi non è una prospettiva che lo elettrizza. A differenza dell’Atletico, che lo prenderebbe al posto di Griezmann. Più difficile il Bayern, nonostante l’addio a James Rodriguez, trequartista tornato al Real e che il Napoli sta cercando di regalare ad Ancelotti".