Dybala via dalla Juve, è ancora una possibilità. Nonostante le parole della Joya, in cui si è confermato in bianconero anche per la prossima stagione, molto per il suo futuro dipenderà dal club. E, come si legge sul Corriere di Torino, le pretendenti non mancano, con l'Inter sempre presente: “Dopo lo sforzo economico fatto per arrivare a Ronaldo, i bianconeri non possono permettersi un’altra estate in rosso; per questo sarà fatta almeno una cessione eccellente e Dybala è uno dei possibili partenti. Non ha più la valigia in mano ma la Juve valuterà con molta attenzione tutte le proposte. Alla Continassa sono convinti che prima o poi arriverà anche quella dell’ex dg Beppe Marotta che dopo aver portato Dybala in bianconero lo vuol rendere protagonista del nuovo ciclo interista targato Antonio Conte; uno con cui l’argentino lavorerebbe volentieri sebbene, per ora, il diretto interessato giochi a nascondino".