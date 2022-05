Come racconta Gazzetta, ora Lukaku cerca la via d’uscita, ma l’Inter in questo momento è solo spettatrice degli eventi: ha di fatto bloccato Dybala, a cui ha chiesto di pazientare ancora un po’. Nel frattempo deve vendere e sistemare i conti. Oggi Dybala esclude Lukaku, ma chissà che invece il sacrificato non possa alla fine essere Lautaro. In quel caso, tanti soldi in cassa e Dybala-Lukaku in attacco. Difficile trovare un modo migliore per far digerire a tutti una eventuale partenza del Toro.