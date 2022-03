Marotta è sempre lì, alla finestra, ma questa volta il tempo non sembra giocare dalla sua parte. Perché tra domande e dubbi (in primis quello sul futuro di Lautaro Martinez), si stanno insinuando con forza i piani dell'Atletico Madrid, probabilmente il club straniero più caldo sul tema. In Liga, del resto, Paulo Dybala ci andrebbe volentieri. E ancor di più potrebbe essere interessato alle avances dei colchoneros, dove può già contare sul sì convinto di Diego Simeone e sull'amicizia di Rodrigo De Paul, con cui ha già condiviso tanti piacevoli momenti extra-campo.



Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, l'Inter proverà fino alla fine ad arrivare all'attaccante della Juve ma il problema principale resta quello legato al fattore tempo, perché difficilmente la trattativa potrà andare in porto senza prima aver definito la cessione del connazionale Lautaro Martinez. D'altra parte, l'Atletico sembra avere la strada spianata, dato che probabilmente a giugno saluterà Luis Suarez a fine contratto e dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto per strappare Antoine Griezmann ai blaugrana. Intanto, l'agente Jorge Antun sta curando personalmente i contatti con i club spagnoli e sta facendo di tutto per ottenere a breve la licenza. Se non fosse Atletico, quindi, sarebbe Barcellona, o chissà quale altra società più tempestiva nell'accaparrarsi la Joya.