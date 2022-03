Uno Stadium pieno, al limite di quelle che sono le limitazioni di capienza, e caldo, caldissimo, come aveva chiesto Massimiliano Allegri. I primi cori dei tifosi bianconeri, "dedicati" ai rivali dell'Inter: "Chi non salta interista è". Una provocazione contro Thiago Motta, storico ex nerazzurro; ma anche un messaggio alle recenti voci di mercato, che raccontano di un tentativo di avvicinamento di Marotta al numero 10 della Vecchia Signora.