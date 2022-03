Intervenuto negli studi di Rai Sport durante la trasmissione Calcio Totale, l'ex giocatore bianconero Angelo Di Livio ha detto la sua sull'addio di Paulo Dybala alla Juve. Ecco il suo commento: "Sono dispiaciuto, molto. Vorrei capire se i dubbi che hanno i dirigenti della Juventus sono dovuti agli infortuni. Secondo me non è una questione solo economica, ma non lo so: il dubbio principale è sugli infortuni".