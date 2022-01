Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l'ex bianconero Angelo Di Livio ha detto la sua anche sulla situazione di Paulo Dybala, il cui rinnovo con la Juve resta fortemente in bilico. Ecco le sue parole: "Se non abbassa le pretese, diventerà difficile vederlo ancora alla Juve. Penso che potrebbe anche andare in Inghilterra".