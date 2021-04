A RBN, Pietro Lo Monaco ha parlato di Dybala: "Al di là dei problemi che il ragazzo ha potuto avere dal punto di vista fisico e personale, Dybala è uno di quei giocatori che determinano e cambiano le sorti della partita. Secondo me giocatori come lui vanno sempre fatti giocare. È deleterio per lui e per la squadra tenerlo fuori e metterlo in discussione continuamente. Voglio pensare che alla Juventus abbia avuto poco spazio anche per la questione del contratto. Non so se andrà via a fine stagione, ci può stare un irrigidimento del calciatore che può andar via a zero".