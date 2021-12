Le parole dialla Gazzetta dello Sport: "Si merita questo rinnovo di contratto! La Juventus la maglia numero 10 la dà solo a un certo tipo di giocatori, come Platini e Del Piero prima di lui. Per non parlare della fascia quando è capitano. Di Dybala mi ha sempre colpito la profonda intelligenza e i valori umani. È un ragazzo perbene, serio, attaccato alla famiglia. Durante la stagione in Serie BD’altronde, non sarebbe mai arrivato a certi traguardi".