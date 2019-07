Claudio Anellucci, ex agente di Paulo Dybala, ha parlato del futuro dell'attaccante della Juventus ai microfoni di RMC Sport, spiegando: "Dybala? Un club che vuole vincere, come la Juventus, non si priverà mai di un giocatore come lui. La Juventus lo riesce anche a gestire bene, a differenza di quanto ha fatto l'Inter con Icardi...".