Anche il giornalista e direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha detto la sua su Paulo Dybala e sulla mancata esultanza dopo il gol per il vantaggio della Juve contro l'Udinese. Ecco il suo pensiero, espresso su Twitter: "Dybala che segna, non esulta e guarda truce verso la tribuna dimostra di non avere la più pallida idea di come si deve comportare un capitano. Prima c'è la squadra, poi i suoi problemi. Da affrontare rigorosamente in privato e non in pubblico. Che poi Arrivabene con Dybala si sia mosso come il famoso elefante nella famosissima cristalleria, non c'è alcun dubbio".