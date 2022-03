Non tramonta l'ipotesi Atletico Madrid per Paulo Dybala. Dopo le dichiarazioni abbastanza vaghe rilasciate dal presidente Cereo, secondo Tuttosport il club spagnolo potrebbe far leva su due "alleati" per convincere la Joya: si tratta di De Paul e Correa, due compagni di nazionale di Dybala, che starebbero spingendo per convincere l'argentino a trasferirsi alla corte di Simeone.