Ieri sera, contro l'di Bentancur, ha giocato solo un tempo, servendo l'assist per il gol decisivo di Angel Di Maria, per poi uscire all'intervallo a causa di un problema al polpaccio. Paulosembra ancora alle prese con una "maledizione", quando si tratta della sua Nazionale. Come sottolinea TyC Sports, infatti, nelle ultime due stagioni l'attaccante dellaaveva disputato appena 10 minuti con l', entrando a gara in corso nella sfida vinta 3 a 1 con il Venezuela lo scorso settembre. Per la sua ultima da titolare con la maglia dell'Albiceleste bisogna risalire invece al 18 novembre 2019, ancora contro l'Uruguay.