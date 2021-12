Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante delFrancoha parlato anche di Paulo, grande amico e compagno di squadra ai tempi del Palermo. Ecco le sue dichiarazioni: "Ora che sono a Parma siamo più vicini, ci siamo visti una settimana fa. Rinnovo con la? Non lo so, penso si farà. Quando siamo insieme non parliamo tanto di calcio, ma passiamo tempo con la famiglia, la moglie, la fidanzata. Lui è molto contento a Torino, è uno dei giocatori più importanti che hanno".