Stefano Sorrentino è stato il primo portiere a parare un rigore in Italia a Cristiano Ronaldo ma è anche un grande amico di Paulo Dybala, conosciuto ai tempi del Palermo: "Lo sento e so che ha avuto dei momenti complicati. Prima un infortunio a causa del quale non è riuscito a fare la preparazione, poi ha avuto il Covid e un'infiammazione alle vie urinarie. E se non si fa una giusta preparazione poi è più difficile trovare la condizione, le sue difficoltà sono dovute all'aspetto fisico. Il rinnovo? Non penso ci siamo grandi problemi, Paulo vuole restare alla Juve ed è tranquillo. Alla fine penso che firmerà". Queste le parole dell'ex portiere a Tmw..