Paulo Dybala ieri si è allenato in solitaria alla Continassa. Tre ore di lavoro al centro tecnico bianconero dove non si è recato nessun altro calciatore. L'argentino però vuole tornare a correre per raggiungere i compagni di squadra. Lui è rientrato dopo rispetto agli altri, a causa del ritardo nella guarigione al coronavirus. Il messaggio per tutto il mondo Juve però è arrivato forte e chiaro. Paulo vuole rincorrere e raggiungere la forma dei compagni di squadra, non vede l'ora di tornare a giocare e a segnare.