"Paulo Dybala, a seguito dei consulti specialistici effettuati questa settimana, proseguirà con unQuesta la comunicazione della Juventus in appendice all'elenco dei convocati, che vi abbiamo appena documentato. Ormai dal 10 gennaio l'attaccante argentino è alle prese coi problemi al ginocchio sinistro che non accennano a lasciarlo definitivamente in pace.- Difficile ad oggi stabilire i tempi di recupero, che saranno basati sulle sensazioni dell'argentino, apparentemente prossimo al rientro in campo e invece ancora molto condizionato dal dolore, che gli ha impedito di allenarsi regolarmente col resto dei compagni.