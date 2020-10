5









È destinata a continuare ancora a lungo la telenovela sul rinnovo di Paulo Dybala. Come i suoi compagni di reparto - Morata escluso - l'argentino è scomparso dal campo durante la sfida con il Barcellona e, oltre a non essere ancora in forma, non si è dimostrato particolarmente motivato. Il calcio insegna che le questioni legate ai contratti, spesso, influenzano anche le prestazioni in campo. La fase di stallo tra la Joya e la Vecchia Signora, però, continua: secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, l'agente dell'argentino, Antun, dopo aver passato diverse settimane in Italia, sarebbe in procinto di tornare in patria senza incontrare Paratici. Slitta ancora, quindi, il faccia a faccia tra le parti che si sarebbe dovuto consumare al termine della sessione di calciomercato.



IL MOMENTO - La storia di Dybala alla Juventus continua ad essere travagliata ed assimilabile al movimento del pendolo, elegante quasi come solo l'argentino sa essere in campo. Oscilla da fasi di esaltazione, dove dimostra strapotere tecnico e fa sognare i tifosi, a fasi di indolenza, come è successo mercoledì sera con il Barcellona. Se rinnovo sarà, la Joya dovrà ricevere dalla Juventus la certezza di essere il nuovo uomo immagine dei bianconeri, il leader tecnico e il punto di riferimento dell'ambiente. Con questo tipo di certezze, il calciatore potrà sgombrare definitivamente la mente, scrivere la parola fine alla telenovela sul contratto e tornare a ciò che sa fare meglio: incantare tutti gli appassionati di calcio con un mancino che ha pochi eguali in Europa e in tutto il mondo.