Come racconta Gazzetta, tutta l’Inter aspetta di abbracciare Dybala. Quando avverrà? Antun in serata è rientrato a Torino, per oggi non sono annunciati incontri. Ma entro la settimana, qualcosa si muoverà. Il club nerazzurro è in pressing. Simone Inzaghi, nell’incontro avvenuto la scorsa settimana in sede con gli uomini di Dybala, ha sottolineato loro la voglia di avere a disposizione il giocatore da subito, in tempo per l’inizio del ritiro fissato per il 6 luglio.