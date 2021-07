- le disposizioni per i voli intercontinentali sono cambiati nell'ultimo periodo, causa l'aggravarsi della situazione covid - e con l'ultimo tampone negativo, l'agente di Paulo Dybala potrà finalmente sedersi allo stesso tavolo dei dirigenti della Juventus. Una situazione diametralmente opposta rispetto a qualche mese fa: stavolta ci sono le volontà (forti) di entrambe le parti. Il dieci vuole rimanere, la Juve vuole che rimanga.E da ambo le parti. Da limare i dettagli, che proprio dettagli non sono: la Juve vuole arrivare alla doppia cifra attraverso una serie di bonus, Dybala vuole che sia la base di partenza. In tutto questo c'è il discorso leadership: al centro del progetto, senza 'se', senza 'ma', senza ulteriore attesa in panchina. Non è una richiesta: è una rassicurazione.