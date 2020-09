6









Paulo Dybala lavora alla Continassa e vuole mettere nelle gambe i primi minuti della stagione contro il Napoli dopo essere rimasto in panchina per 90 minuti contro la Roma. L'argentino è fermo dallo scorso 7 agosto quando entrò per soli 14 minuti nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra la Juve e il Lione. Da una decina di giorni si allena con il resto del gruppo ma contro i giallorossi non era ancora in grado di scendere in campo. E presto si tornerà anche a parlare di rinnovo. AGENTE - L'agente dell'argentino Jorge Antun è ancora a Torino, dove è volato un paio di settimane fa assieme alla madre dell'attaccante argentino. La richiesta per il rinnovo di contratto che scade nel 2022 è alta, un nuovo ingaggio che da 7 milioni di euro netti più bonus dovrebbe salire ad un nuovo stipendio a doppia cifra. La trattativa non è semplice ma la volontà dell'argentino e della Juve è quella di continuare assieme. Dopo la fine del mercato Antun e la Juve torneranno a parlare del nuovo contratto di Dybala che per ora pensa solo al campo.