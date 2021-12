E la firma sul rinnovo diè ormai una questione di ore. Prima dell'arrivo dell'agente, Paulo aveva già ricevuto la comunicazione più attesa: era un affaticamento, quello patito a Venezia. Nessuna lesione.Antun, intanto. Tornato a Torino non per trattare, ma per chiudere la lunghissima trattativa per il rinnovo di contratto. Con Cherubini ha definito ogni aspetto. E come racconta La Gazzetta dello Sport, l'infortunio non cambia i piani del club, che ha deciso ormai di fare della Joya l'uomo simbolo. Dybala si legherà alla Juventus a vita. Fino a quando avrà quasi 33 anni. L'accordo? Trovato, sulla base di 8 milioni di euro più 2 di bonus (attualmente Dybala guadagna 7,3 tutto compreso) e con una formula particolare che ha messo d’accordo entrambi: la parte variabile potrà diventare fissa se Paulo raggiungerà gli obiettivi stabiliti.