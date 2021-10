Ieri il passo avanti decisivo, come vi abbiamo raccontato su ilBianconero.com, così Paulo Dybala e la Juventus sono vicinissimi al sì. Un rinnovo nel segno del dieci, come i milioni che Paulo arriverà a guadagnare, dieci come gli anni (ipotetici) di permanenza alla corte di Madama tra vecchi e nuovi contratti.Dybala e la Juventus sono a un millimetro dalla firma, che salvo clamorose sorprese arriverà entro la fine di ottobre, ma senza fretta perché questo può diventare il contratto più importante della sua carriera. La Juventus nonostante il momento farà uno sforzo per riconoscere la sua centralità dopo una trattativa lunga e complessa. Il ritorno di Allegri ha rimesso serenità nei rapporti e riallacciato in contatti. Ma è l’intesa sulla base della formula Bayern, definizione della Gazzetta,Un’offerta da 8 milioni più 2 di bonus e per ragioni di bilancio non può andare oltre, però lo stipendio base di Paulo potrà salire almeno fino a 9 se raggiungerà gli obiettivi personali (presenze, gol e assist) per due anni di fila, perché in quel caso dal terzo anno i premi si trasformeranno da parte variabile in fissa. Così il club potrà contenere i costi nell’immediato ma andando incontro alle richieste del suo giocatore simbolo. Diventerà il più pagato della rosa (insieme a De Ligt).