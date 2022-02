Sono terminate intorno alle 11.05 le visite mediche di Paulo. L'attaccante argentino è uscito dal JMedical e ha accolto volentieri le richieste dei tifosi di selfie e autografi. Come sempre, bagno di folla per il numero 10. Che non risponde alle domande sul suo stato fisico: tutti restano in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della società bianconera.