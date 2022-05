Un incontro informale, in attesa che sul mercato ci si scateni. L'Inter è in attesa di fare spazio a Paulo Dybala, che questa sera ha portato a casa la 'prima' a San Siro, seppur in un match benefico. L'argentino ha incontrato Javier Zanetti nella pancia dello stadio Meazza: abbracci, saluti e una chiacchierata veloce, non lontano da occhi indiscreti e da fotocamere e telecamere.



Dybala ha glissato sull'incontro con Zanetti, con Ausilio e Baccin comunque presenti: "Preferirei che si parli dell'evento di questa sera, non del mio futuro". Ma i tifosi sui social hanno iniziato a condividere tanti scatti di questa serata così particolare, e molto "interista" per l'ex Joya bianconera.



