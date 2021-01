Il giorno dopo la vittoria contro il Napoli in Supercoppa, spunta un retroscena in casa Juventus legato al pre partita. A Reggio Emilia insieme alla squadra è voluto andare anche Paulo Dybala, nonostante fosse indisponibile per infortunio. L'argentino voleva stare vicino alla squadra in una partita così importante, e in particolare a pochi minuti dall'inizio della partita si è girato verso Kulusevski caricandolo con un "Vai fratello!" per spronare lo svedese a dare il tutto per tutto.