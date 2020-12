In un articolo apparso su Gazzetta.it, il quotidiano fa leva sui cinque giocatori da cui la Juventus dovrebbe ripartire per quella che assumerebbe tutti i contorni di una rimonta scudetto a dir poco epica. Quali sono? Beh, innanzitutto Dejan Kulusevski: lo svedese, fiore all'occhiello del mercato, deve ancora trovare un vero posto in questa squadra. Stessa sorte per Dybala, che nuovo non è, ma è come se lo fosse: la sua ripartenza può diventare fondamentale. Poi ancora chi è stato fuori a lungo: c'è Ramsey sulla lista della Rosea, quindi Giorgio Chiellini. Il capitano è rientrato nuovamente in gruppo e ora attende un minimo di continuità per aiutare i compagni. Infine, occhio ad Arthur.