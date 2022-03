"Dybala-Juventus, l'ora della verità: rinnovo più lontano, Inter alla finestra". Titola così La Repubblica, che commenta l'appuntamento per il rinnovo di Dybala, fissato per domani, aggiungendo: "Giovedì l'incontro tra l'agente dell'attaccante argentino e il club bianconero. Sulla carta la proposta - al ribasso rispetto a qualche mese fa - per restare a Torino. Intesa non facile, Marotta aspetta".