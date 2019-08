Paulo Dybala e la Juventus "sono alla resa dei conti". Questo quanto scrive Il Corriere della Sera che indica domani come giorno decisivo per risolvere la querelle tra l'attaccante argentino e la Juventus. Per ora Paulo non ha detto di sì ai Red Devils ma non ha nemmeno rifiutato definitivamente la destinazione inglese. L'agente resta a Londra per trattare con lo United e oggi arriverà anche Fabio Paratici che osserverà dal vivo il match di Charity Shield tra City e Liverpool prima di chiudere lo scambio Danilo-Cancelo e poi attendere una risposta definitiva de La Joya. Ora si che siamo davvero alla resa dei conti.