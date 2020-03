Dieci milioni per il numero dieci. Questa è la richiesta di Dybala per rinnovare il contratto con la Juventus in scadenza nel 2022. La trattativa per il prolungamento dell'attaccante argentino continua: Paulo ha chiesto un ingaggio da dieci milioni di euro ma la società bianconera vorrebbe offrirgli uno stipendio inferiore rispetto alla richiesta del giocatore. I contatti continuano in attesa di trovare un punto d'accordo e legare il suo futuro alla Juve, intanto in campo Dybala continua a incantare e quella magia contro l'Inter è ancora sotto gli occhi di tutti.