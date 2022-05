Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Fabrizio Ravanelli ha parlato anche del mancato rinnovo con la Juve di Paulo Dybala. Ecco il suo pensiero: "Ho una mia idea: è stato mal consigliato. Fossi in lui non avrei mai abbandonato la Juventus, anche fossi dovuto scendere a ribasso con il contratto, visto che ultimamente non ha avuto continuità. Grandi giocatori stranieri che hanno fatto la storia della Juve come Zidane, Thuram, Deschamps hanno sempre detto che la società li ha fatti crescere tantissimo nel capire quanto sia importante la vittoria. Secondo me Dybala è stato mal consigliato. Mi dispiace tantissimo, è un gran bel giocatore. Delle responsabilità vanno assunte e credo vadano date al suo entourage".