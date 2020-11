Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala e i suoi rappresentanti hanno chiesto alla Juventus un ingaggio da 15 milioni di euro, così da essere il secondo giocatore per ingaggio nell'organico bianconero (alle spalle solo di Ronaldo). Evidentemente, però, questa richiesta oltrepassa la linea tracciata dal presidente Andrea Agnelli. Tant'è vero che il responsabile dell’area sportiva Fabio Paratici non si è mai discostato da quota 10 milioni di euro. Certo, i bonus potrebbero arricchire lo stipendio a fine stagione, ma la differenza è troppo rilevante per ammettere avvicinamenti sostanziali.