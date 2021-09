Si vede la bandiera a scacchi, ma siamo ancora un po' distanti dal rettilineo finale. Mettiamola così: se in poco tempo la Juve riesce a superare le ultime due curve, allora Dybala potrà serenamente arrivare al rinnovo anche in tempi molto brevi. Cosa manca? "Qualcosina", dice Nedved. Che si spiega con una distanza comunque importante dal punto di vista economico:Dybala vuole fare un piccolo passo indietro, ma ne vuole almeno 10 garantiti (bonus esclusi). Resta la fiducia."Non è facile trattare con tutte queste partite in mezzo", ha poi aggiunto Nedved.: si continua a limare i dettagli e si lavora sulle piccole mancanze. Trovare il momento giusto però non sarà facile: anche perché Antun non resterà in eterno a Torino. In ogni caso, "segnali positivi".