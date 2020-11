Il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus sta diventando una delle telenovele più ansiogene per i tifosi della Juventus. Anche perché le lungaggini sull'accordo si mescolano con le prestazioni tutt'altro che esaltanti della Joya in questo inizio di stagione sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo. Come ricorda Calciomercato.com dalla Spagna fanno sapere che Dybala sarebbe intenzionato a non prolungare il suo contratto (in scadenza nel 2022) e alla porta ci sarebbero ​Real Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain e Tottenham. Il prezzo? Circa 80 milioni di euro.