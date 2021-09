Nuova settimana. Nuovi incontri. Nuova possibilità di fumata bianca. Continua al solito modo la narrazione attorno al rinnovo di contratto di Paulo Dybala. In settimana, secondo quanto riportato da Calciomercato.com,Al momento, tra l'offerta del club e la richiesta fatta al giocatore ballano almeno un paio di milioni. La Juve offre intorno ai 7.5 milioni di euro più 2 di bonus. Antun - rimasto a Torino - chiede un contratto da 10 milioni più 2 di bonus per il suo assistito.Anche dopo le parole di Allegri, il punto su Dybala sembra abbastanza chiaro: la permanenza alla Juve sembra scontata, ma dovrà essere "legittimata" dalla firma sul prolungamento. Non resta che trovarsi e chiudere un accordo. Magari già nei prossimi giorni, senza dover tirare (ancora) per le lunghe una situazione già tesa.