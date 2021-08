Finora, i contatti tra la Juventus e Jorge Antun, agente di, erano stati solo telefonici. Ora, si entra nel vivo della trattativa per il rinnovo del contratto. Un anno di chiamate, messaggi, telefonate perse e incontri via web. Parti che si avvicinavano e si allontanavano, ma sempre con la volontà comune di andare avanti insieme. Il Corriere dello Sport indica per domani, sabato 7 agosto, la data da cerchiare in rosso sul calendario nella quale ci sarà l'incontro tanto atteso tra i dirigenti bianconeri e il procuratore di Dybala.- Si riparte dall'ultima offerta:(compresi bonus) che guadagna Matthijs de Ligt, il più pagato della rosa dopo Ronaldo. Nei prossimi giorni quindi c'è da colmare una distanza di circa 2 milioni tra offerta e domanda, e parallelamente all'aspetto economico si discuterà anche di quello tecnico.- Il giocatore infatti chiede garanzie per il presente e - soprattutto - per il futuro. Paulo. Una richiesta che trova d'accordo anche Massimiliano Allegri, pronto a rilanciare Dybala dopo una stagione negativa e condizionata da problemi fisici. Con i quali deve ancora convivere: l'argentino ha saltato l'amichevole col Monza per un affaticamento e probabilmente rimarrà fuori anche domenica contro il Barcellona per lo stesso motivo. Max non vuole rischiarlo e preferisce andare con prudenza per poi averlo al 100%. Intanto, da domani, inizierà la trattativa per il rinnovo.