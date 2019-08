Muro contro muro tra Paulo Dybala e la Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono rimasti scottati dal no dell'argentino al Manchester United che ha mandato gambe all'aria la possibilità di scambio con Romelu Lukaku. In questi minuti sta crescendo la fiducia del Tottenham anche se trovare la quadra in così poco tempo non sarà per niente semplice. Il problema stipendio non è insormontabile ma restano le commissioni ed i diritti d'immagine a frenare l'affare. Secondo La Gazzetta dello Sport, Paratici avrebbe provato anche a scontare i 70 milioni offerti dal Tottenham in modo da aiutare gli Spurs a superare lo scoglio economico sui bonus alla firma. Ma i problemi restano e il tempo stringe.